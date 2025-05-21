В Истре стартуют плановые работы по ликвидации борщевика

В муниципальном округе Истра начинается плановая работа по ликвидации борщевика Сосновского. В текущем году будет обработано порядка 740 га земель муниципальной и неразграниченной государственной собственности, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как и в прошлые годы, для уничтожения сорняка будут использоваться механизированный, химический и комбинированный методы.

Механическая обработка подразумевает скашивание борщевика с применением спецтехники и средств малой механизации, при химобработке применяются сертифицированные препараты, а при комбинированной — идет чередование методов. Работу будет выполнять подрядная организация, а также МБУ «ДОДХИБ».

В первую очередь специалисты начнут обрабатывать наиболее пораженные борщевиком участки в Истре, Новопетровско-Ядроминском, Кострово-Онуфриевском, Ивановском территориальных отделах.

Работы будут проводиться в 2 стадии: первая продлится до середины июня, вторая до 31 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.