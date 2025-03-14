В Истре стартовали масштабные работы по содержанию зеленых насаждений
Фото - © Пресс-служба администрации
Масштабные работы по содержанию зеленых насаждений начались в этом году раньше, чем в прошлом, сообщает пресс-служба администрации округа.
Так, например, за период с 1 по 13 марта 2025 года:
- Вырубка аварийных и сухостойных деревьев проведена в объеме 54 шт;
- Формовочная и омолаживающая обрезка — 11 шт;
- Вырезка ветвей и поднятие кроны — на 100 деревьях;
- Раскряжевка упавших деревьев — 2 шт;
- Формовочная обрезка кустарника проведена на площади свыше 250 кв. м.
Для сравнения, за этот же период 2024 года было проведено:
- Удаление опасных и сухостойных деревьев — 2 шт;
- Вырезка ветвей и поднятие кроны — на 4 деревьях;
- А к формовочной обрезке из-за погодных условий еще даже не приступали.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.
«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.