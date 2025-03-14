В Истре стартовали масштабные работы по содержанию зеленых насаждений

Масштабные работы по содержанию зеленых насаждений начались в этом году раньше, чем в прошлом, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, например, за период с 1 по 13 марта 2025 года:

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев проведена в объеме 54 шт;

Формовочная и омолаживающая обрезка — 11 шт;

Вырезка ветвей и поднятие кроны — на 100 деревьях;

Раскряжевка упавших деревьев — 2 шт;

Формовочная обрезка кустарника проведена на площади свыше 250 кв. м.

Для сравнения, за этот же период 2024 года было проведено:

Удаление опасных и сухостойных деревьев — 2 шт;

Вырезка ветвей и поднятие кроны — на 4 деревьях;

А к формовочной обрезке из-за погодных условий еще даже не приступали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.