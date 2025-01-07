В Истре состоялся фестиваль народов Севера

Парк «Шишкин лес» в Истре стал площадкой для проведения ежегодного фестиваля народов Севера, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках программы были северные игры, выступление шаманки Кайры, песни и танцы народов севера, удивительные экскурсии в настоящую ярангу, а также народные танцы и катание на упряжках оленей и хаски. Можно было встретить и больших полярных медведей.

Мероприятие стало традиционным и ежегодно собирает любителей активного отдыха. Обязательное в программе — посиделки у очага, общение и обжигающе горячий чай, сказано в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.