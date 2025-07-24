В Истре состоится всесезонный спортивный фестиваль дружбы

Три дня незабываемых эмоций ждут жителей на городском пляже Истры с 25 по 27 июля. Дирекция парков округа подготовила насыщенную программу, которая придется по душе каждому гостю фестиваля, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Лето — время ярких впечатлений и активного отдыха! Приглашаются жители и гости округа присоединиться к ежегодному спортивному фестивалю, который станет настоящим праздником спорта и дружбы.

Три дня незабываемых эмоций ждут на городском пляже Истры с 25 по 27 июля. Дирекция парков муниципального окрга Истра подготовили насыщенную программу, которая придется по душе каждому гостю фестиваля.

Разнообразие спортивных и развлекательных мероприятий не оставит равнодушным ни одного участника. Для гостей подготовлено:

эстафеты на байдарках;

спортивные соревнования (футбол, волейбол);

перетягивание каната, командная полоса препятствий;

дартс и стрельба;

шахматы и вышибалы;

просмотр фильма под открытым небом.

Это отличная возможность не только проявить свои спортивные таланты, но и завести новых друзей, насладиться свежим воздухом и получить заряд бодрости на долгое время вперёд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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