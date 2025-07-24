В Истре состоится всесезонный спортивный фестиваль дружбы
Фото - © пресс-служба администрации
Три дня незабываемых эмоций ждут жителей на городском пляже Истры с 25 по 27 июля. Дирекция парков округа подготовила насыщенную программу, которая придется по душе каждому гостю фестиваля, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Лето — время ярких впечатлений и активного отдыха! Приглашаются жители и гости округа присоединиться к ежегодному спортивному фестивалю, который станет настоящим праздником спорта и дружбы.
Три дня незабываемых эмоций ждут на городском пляже Истры с 25 по 27 июля. Дирекция парков муниципального окрга Истра подготовили насыщенную программу, которая придется по душе каждому гостю фестиваля.
Разнообразие спортивных и развлекательных мероприятий не оставит равнодушным ни одного участника. Для гостей подготовлено:
- эстафеты на байдарках;
- спортивные соревнования (футбол, волейбол);
- перетягивание каната, командная полоса препятствий;
- дартс и стрельба;
- шахматы и вышибалы;
- просмотр фильма под открытым небом.
Это отличная возможность не только проявить свои спортивные таланты, но и завести новых друзей, насладиться свежим воздухом и получить заряд бодрости на долгое время вперёд.
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