сегодня в 12:22

В Истре расчистили остановку у выезда на ЦКАД после снегопада

Коммунальные службы Истры 19 февраля во время сильного снегопада расчистили автобусную остановку «Пост ГАИ» перед съездом на ЦКАД. Осадки начались около 3:00 и осложнили движение транспорта и пешеходов.

Сильный снегопад в Истре начался 19 февраля около трех часов ночи. Осадки ухудшили дорожную обстановку и затруднили проход к общественному транспорту.

С утра дворники приступили к расчистке ключевой автобусной остановки «Пост ГАИ», расположенной перед выездом на Центральную кольцевую автомобильную дорогу. Работы велись вручную с использованием лопат, несмотря на продолжающуюся метель.

Остановка связывает Истру с Москвой и соседними городами автобусными маршрутами, поэтому ее оперативная уборка имеет особое значение для жителей. К 10:10 пешеходную зону полностью освободили от снега, сугробы сформировали в кучи для последующего вывоза спецтехникой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.