В Истре проверили готовность лесопожарной станции к сезону 2026

Инспекция лесопожарной станции-1 прошла в муниципальном округе Истра перед началом пожароопасного сезона 2026 года. Специалисты оценили технику, документацию и подготовку персонала. Станцию признали полностью готовой к работе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проверку провели в Истринском лесничестве. В ней участвовали специалисты комитета лесного хозяйства Московской области и представители ГАУ МО «Мособллес». Они оценили техническое оснащение подразделения и состояние служебной документации.

Особое внимание уделили пожарной технике. Автомобили для тушения возгораний полностью подготовлены к эксплуатации, оснащены необходимыми средствами и находятся в исправном состоянии. Сотрудники прошли подготовку и подтвердили навыки работы с оборудованием и оперативного реагирования.

Также комиссия проверила разрешительные документы. Они оформлены своевременно и соответствуют установленным требованиям. По итогам инспекции лесопожарную станцию-1 Истры признали полностью готовой к пожароопасному сезону 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.