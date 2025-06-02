В Истре прошла выездная администрация в новом формате

В деревне Новораково Истры прошел прием жителей в новом широкоформатном виде. Впервые встречу с жителями организовали на улице, сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняли участие заместители главы муниципалитета, представители ресурсоснабжающих организаций и специалисты различных направлений администрации #моИстра.

Основные вопросы, поднятые на встрече, касались следующих тем: дорожная инфраструктура, благоустройство и ЖКХ.

На все обращения граждане получили разъяснения, а по сложным вопросам была обеспечена обратная связь. Помимо общественных проблем, жители обращались с личными вопросами: получение социальных услуг, медицинской помощи, запись в образовательные учреждения. Депутаты совета депутатов м.о. Истра активно участвовали в приеме, помогая жителям формировать запросы в различные инстанции и продвигать инициативы.

Практика выездных администраций будет продолжена, так как она доказала свою эффективность и полезность для всех участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.