В Истре прошла встреча, посвященная освобождению Ленинграда от блокады

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году в России Года защитника Отечества. В соответствии с темой года проходят крупные мероприятия и акции, сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.

Так, в рамках Года защитника Отчества и проекта «Россия — Мои Горизонты» в Лицее города Истра состоялась встреча, посвященная «Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Школьники имели возможность побеседовать с ветераном Великой Отечественной войны и непосредственной участницей событий того времени — Долорес Ивановной Крыловой.

Обучающимся показали фото, видео и рассказали хронологию событий блокады. Дети услышали пронизывающий рассказ ветерана, о том ужасном времени, которое пришлось пережить всем людям в годы войны.

Ребята смогли задать интересующие вопросы, а еще школьники выяснили, что Долорес Ивановна, оказывается, является заслуженным педагогом по русскому языку и литературе.

В завершение встречи ребята пожелали Долорес Ивановне крепкого здоровья. Дети также с нетерпением ждут новых интересных встреч с ветераном.

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