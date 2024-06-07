В Истре прошла проверка спасательного оборудования на базе Павловской СОШ

Совместно с компанией «Самоспас», крупнейшим производителем автоматических систем безопасности и экстренной эвакуации людей с высоты, провели апробирование спасательного оборудования на базе Павловской средней общеобразовательной школы в деревне Черная, передает пресс-служба городского округа Истра.

Ранее с данной организацией, а ее производство находится также на территории городского округа Истра, было достигнуто соглашение о совместном запуске пилотного проекта по оснащению всех наших школ системами самоспасения.

«Самоспас» — это канатно-спускное автоматическое устройство, предназначенное для экстренной эвакуации людей из зданий и других высотных сооружений. Оборудование предназначено для использования при чрезвычайных ситуациях, когда перекрыты лестничные пролеты и выходы.

В рамках испытания с третьего этажа учебного учреждения эвакуация проводилась через спасательные косынки, а для эвакуации со второго этажа использовалась специальная лестница. Среди ассистентов выступили руководители и педагоги школ.

Система прошла испытание на «отлично», так что теперь будем рассматривать вариант оснащения всех наших школ данным эвакуационным оборудованием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.