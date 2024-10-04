В Истре прошел мониторинг соблюдения миграционного учета и правил торговли

Сотрудники Минсельхозпрода Московской области, ГУРБ и УМВД провели мониторинг соблюдения миграционного законодательства и правил торговли в г. о. Истра. Проверив 21 нестационарный торговый объект и рынок стройматериалов, а также документы у 36 иностранных граждан, специалисты выявили 5 локаций с нарушениями. В результате в отдел полиции было доставлено 9 иностранных граждан для составления протоколов, сообщает пресс-служба ведомства.

6 предпринимателей попали под статью 18.17 КоАП РФ за несоблюдение иностранным гражданином установленных в соответствии с федеральным законом ограничений на осуществление отдельных видов деятельности. 2 предпринимателя не оформили государственную регистрацию в качестве ИП или юридического лица, что попадает под статью 14.1 КоАП РФ. Еще 1 человек за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в стране привлечен по статье 18.10 КоАП РФ.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области дополнили, что за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства 2 предпринимателям Истры грозят внушительные штрафы общей суммой до 2 млн рублей (часть 4 статьи 18.15 КоАП РФ). Кроме того, несанкционированная продукция в стихийных точках будет изыматься по всему Подмосковью с целью не допустить повторных фактов незаконной торговли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.