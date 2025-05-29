В Истре прошел автопробег с участием ветеранов СВО

Колонна автомобилей проследовала по значимым для округа местам, посетив Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, Аллею Славы Истры и Новоиерусалимский монастырь.

В Ленино-Снегиревском военно-историческом музее собрались участники, заинтересованные в изучении и сохранении исторической памяти. Музей, расположенный в Московской области, городском округе Истра, в деревне Ленино, является местом, где оживает история.

Уникальную возможность ознакомиться с разнообразными артефактами, охватывающими как военные годы, так и современное время получили участники автопробега. В десяти залах музея, разместившихся в здании бывшей школы, представлены техника, документы и предметы армейского быта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.



«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.