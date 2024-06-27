В Истре продолжается благоустройство дворовых территорий

На территории городского округа Истра продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. В рамках первого этапа работ осуществляется прокладка новых проездных дорог, тропиночной сети и парковочных мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одновременно во дворе проводится ремонт дорожного покрытия на проездах, тротуарах и парковочных местах. Старый асфальт демонтирован, уложено основание (щебень, песок), везде проводится замена бордюрного камня. Общая площадь проводимых работ охватывает более 3 тыс. кв. метров.

Вторая локация город Истра, пр. Генерала Белобородова. Здесь работами охвачено две дворовые территории. У домов 11 и 12, а также во дворе дома 16. Общая площадь проводимых работ свыше 1,8 тыс. кв. метров. В настоящее время здесь завершен полный цикл организации тротуаров. Остается заасфальтировать проезд у 16 дома.

Далее во дворах приступят к следующему этапу комплексного благоустройства — обустройству новых детских игровых площадок по новым современным требованиям, так чтобы они были безопасными и интересными для детей.

Всего в округе в этом году комплексно благоустроят 11 дворовых территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.