В Истре приступили к выполнению работ по уборке неликвидной древесины

Работы ведутся в лесном массиве вблизи ЦКАД и дороги на деревню Сватово г. о. Одинцово в границах Рождественского участкового лесничества Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес». Сразу на трех участках упавшие из-за сильных ветров и других негативных факторов части стволов деревьев и кустарников распиливают и аккуратно складывают в поленницы для дальнейшего перегнивания. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Работы проводит Клинский-Истринский филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» силами подрядной информации. За ходом их выполнения следят сотрудники Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес».

«К наведению порядка на лесном участке вблизи жилого комплекса «Красногорск Парк» и по тропе, ведущей к платформе Аникеевка, приступили в Опалиховском участковом лесничестве. Санитарно-оздоровительное мероприятие проводится по результатам проведенного лесопатологического обследования. В настоящее время почищено почти 10 гектаров леса», — рассказал старший участковый лесничий Леонид Петров.

Всего в 2024 году планируется уборка неликвидной древесины в местах образования ветровала, бурелома на 48 лесных участках общей площадью более 400 гектар.

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