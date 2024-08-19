В Истре пресекют несанкционированную торговлю
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Пресечения несанкционированной торговли в городском округе Истра продолжаются. В этот раз факт нарушений выявили в нескольких населенных пунктах округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе мониторинга торговых объектов, сотрудники потребительского рынка остановили работу мобильной, незаконной и несанкционированной торговли пяти точек.
Местоположения точек в населенных пунктах:
- д. Бужарово, ул. Советская 22;
- пос. Первомайский, ул. 62 км МПМ вблизи дома 17А;
- д. Трусово, вл. 49А;
- пос. Глебовский, ул. Микрорайон у дома 3Б;
- д. Мансурово, 12Б.
Совместно с сотрудниками полиции данные точки с продажей бахчевых, меда и рыбных принадлежностей были ликвидированы по причине несанкционированной торговли.
Реализация бахчевых вдоль вылетных автомагистралей, из необорудованных торговых мест запрещена, поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того — арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.
Если вам известны факты незаконной торговли, то вы можете обратиться к специалистам территориального отдела своего населенного пункта на официальном сайте или в чат жалоб.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.