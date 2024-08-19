В Истре пресекют несанкционированную торговлю

Пресечения несанкционированной торговли в городском округе Истра продолжаются. В этот раз факт нарушений выявили в нескольких населенных пунктах округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе мониторинга торговых объектов, сотрудники потребительского рынка остановили работу мобильной, незаконной и несанкционированной торговли пяти точек.

Местоположения точек в населенных пунктах:

д. Бужарово, ул. Советская 22;

пос. Первомайский, ул. 62 км МПМ вблизи дома 17А;

д. Трусово, вл. 49А;

пос. Глебовский, ул. Микрорайон у дома 3Б;

д. Мансурово, 12Б.

Совместно с сотрудниками полиции данные точки с продажей бахчевых, меда и рыбных принадлежностей были ликвидированы по причине несанкционированной торговли.

Реализация бахчевых вдоль вылетных автомагистралей, из необорудованных торговых мест запрещена, поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того — арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

Если вам известны факты незаконной торговли, то вы можете обратиться к специалистам территориального отдела своего населенного пункта на официальном сайте или в чат жалоб.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.