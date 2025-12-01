В Истре предотвратили незаконный сброс строительных отходов

Главное управление региональной безопасности Московской области совместно с подмосковным министерством экологии и природопользования, министерством чистоты и ГУ МВД России по Московской области с 2022 года проводят регулярные рейды по выявлению нелегальных перевозчиков мусора на дорогах региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, представители ГУРБ Московской области приняли участие в двух масштабных межведомственных рейдах в муниципальном округе Истра. По итогам этих мероприятий удалось предотвратить незаконный сброс около 67 кубометров строительного мусора.

В рамках рейда проверили более 60 единиц специализированной техники. Установлено, что у семи водителей отсутствовали необходимые разрешительные документы, подтверждающие легальность транспортировки строительных отходов. По каждому случаю — возбуждены административные дела. Нарушители привлечены к ответственности. Шесть автомобилей задержаны и направлены на специализированные стоянки.

«Проведение совместных проверок дает возможность оперативно фиксировать и предотвращать правонарушения в сфере обращения с отходами на местах. Это является важным элементом систематической работы органов власти по контролю над экологической ситуацией и соблюдением законности в регионе», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Мониторинг состояния окружающей среды Подмосковья также осуществляется и с использованием современных технологий. Для фиксации фактов незаконного сброса мусора в лесополосах и удаленных районах городских и муниципальных округов устанавливаются специальные фотоловушки.

Работа по борьбе с незаконной транспортировкой отходов идет на территории всей Московской области. Контрольно-надзорные органы совместно с полицией будут и дальше пресекать незаконный сброс отходов и не допускать образования стихийных свалок и навалов мусора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.