В Истре появится еще одна благоустроенная зона отдыха

Уже осенью текущего года в муниципальном округе Истра появится еще одна благоустроенная зона отдыха. Прямо сейчас идут активная работа по реализации масштабного проекта обустройства лесопарковой зоны «Соколка» вблизи микрорайона «Восточный», сообщает пресс-служба администрации округа.

Довольно популярное у местных жителей место для прогулок совсем скоро превратится в современную зону отдыха с комфортной, освещенной пешеходно-тропиночной сетью, протяженность которой составит порядка 4 км.

Помимо этого на территории, площадью более 50 га, будут обустроены детские и спортивные площадки, места для отдыха со скамейками. Для любителей лыж будет оборудована трасса, протяженностью более 1,7 км. Для безопасности посетителей в лесопарке установят и камеры видеонаблюдения «Безопасный регион», пункты охраны.

На сегодняшний день на объекте идут работы по обустройству дорожно-тропиночной сети, которая будет выполнена из гранитного отсева, также для организации подземной подводки уличного освещения роются траншеи для укладки кабеля, готовятся основания под функциональные зоны детских игровых и спортивных площадок. Идет монтаж павильонов, в которых разместятся кафе и пункт проката.

Этот уникальный проект реализуется в рамках региональной программы «Парки в лесу» при поддержке Губернатора Андрея Воробьева.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.