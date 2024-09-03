В Истре подписан контракт о запуске нового импортозамещающего производства

Компания АО «УралВагонЗавод-Транс» из городского округа Истра подписала специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0), в рамках которого будет запущено производство оборудования для автоматизированных мусоросортировочных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

СПИК 2.0 подписан компанией-инвестором, Минпромторгом России, Московской областью и городским округом. Это стало продолжением работы в рамках договоренностей о реализации проекта, достигнутых на полях Петербургского международного экономического форума в июне нынешнего года.

Подписанный СПИК стал третьим по счету СПИКом 2.0 для Московской области.

«Проект будет реализован в деревне Деньково на действующей производственной площадке инвестора площадью 4400 кв. м. Инвестиции в него составят более 750 млн рублей. В результате появятся около 70 новых рабочих мест. Ожидается, что производство будет запущено уже в 2025 году», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Оборудование для мусоросортировочных комплексов, которое будут выпускать на предприятии, применяются для обработки твердых коммунальных отходов и выделения из них ценных фракций.

Заключенный с компанией СПИК 2.0 будет действовать до конца 2038 года. Он обеспечит инвестору льготы по налогу на имущество (обнуление на 5 лет, далее понижение до 10% — 5-8 годы, до 13,5% — 9-10 годы), также в перспективе он сможет приобрести статус «Единственный поставщик» и сохранит стабильность условий ведения хозяйственной деятельности и неухудшение налоговых условий.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.