В Истре планируют провести восстановительные работы от площади Революции

В подмосковной Истре планируют благоустроить и провести восстановительные работы на одном из участков округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы финансируются за счет средств городского округа Истра Московской области.

«Объявлен конкурс на проведение восстановительных работ в городском округе Истра Московской области от пл. Революции по ул. 15 лет Комсомола до детской поликлиники (ул. Шнырева)», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе на портале ЕАСУЗ в сфере закупок опубликовано извещение о проведении конкурса в электронной форме на проведение восстановительных работ от площади Революции по ул. 15 лет Комсомола до детской поликлиники (ул. Шнырева).

Подрядчику предстоит выполнить работы по комплексному благоустройству территории, включающие замену тротуарной плитки, бортовых камней, произвести ремонт резинового покрытия, а также выполнить ремонт наружного освещения, фонтана и произвести установку парковочных столбиков (боллардов).

Срок окончания работ — 30 ноября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.