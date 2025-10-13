В Истре первый всероссийский Аграрный диктант собрал фермеров из 72 регионов РФ

10 октября на площадке «Истринской сыроварни Олега Сироты» состоялось значимое событие в сфере агропромышленного комплекса — первый Всероссийский Аграрный диктант. Мероприятие, приуроченное ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, объединило фермеров, предпринимателей, представителей власти и отраслевых ведомств, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организатором диктанта выступило подмосковное отделение «Единой России» в рамках партийного проекта «Российское село». Мероприятие началось с экскурсии по сыроварне, где гости смогли познакомиться с процессом производства фермерских сыров.

«Эта площадка в Подмосковье для нас знаковая. Регион является одним из безусловных лидеров и передовиков в сельском хозяйстве. В частности, Московская область лидирует в области высокотехнологичного и „умного“ АПК, и результаты этого года — прямое тому подтверждение. И это при том, что мы обладаем очень небольшим объемом сельхозземель и, по сравнению с югом России, достаточно сложными почвами. Тем не менее, Подмосковье стало лидером по стоимости экспортной продукции. Это говорит о том, что мы делаем ставку на высокое качество, глубокую переработку и создание продукции с добавленной стоимостью. Именно это позволяет региону не просто быть в числе первых, но и задавать ориентиры для всей страны», — прокомментировал координатор федерального партпроекта «Российское село», председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Он добавил, что на площадке диктанта были представители практически всех регионов России.

«Коллегам интересно, как подмосковные фермеры выстраивают взаимодействие с правительством, какие программы поддержки работают, в чем секрет этого успеха. Мы, со своей стороны, всегда активно делимся наработками», — сказал Двойных.

Депутат Госдумы Сергей Колунов подчеркнул, что агродиктант — крайне важное и нужное отраслевое мероприятие для настоящих профессионалов своего дела.

«Нужно помнить главное, все, кто сидел сегодня в этом зале, — это люди, которые кормят нашу страну. Об этом необходимо помнить всегда: когда мы говорим о налогах, когда обсуждаем стоимость топлива — мы должны понимать, что эти люди несут на себе огромную ответственность. И мы ставим перед ними еще одну серьезную задачу: не только обеспечивать продовольственную безопасность, но и наращивать экспорт», — отметил Сергей Колунов.

Основной этап мероприятия — написание Аграрного диктанта — занял 45 минут. Участники ответили на вопросы теста, направленного на популяризацию сельского хозяйства, повышение знаний об АПК России и формирование положительного имиджа агропромышленной отрасли.

«Здесь собрались представители аграрного сообщества из 72 регионов страны, чтобы не только проверить свои знания, но и вместе популяризировать сельское хозяйство. Для всех нас это крайне важно. Нам нужны молодые, активные люди, которые будут приходить в отрасль, помогать ей меняться и развиваться. Сегодня агропромышленный комплекс — это одна из самых современных и технологичных отраслей в мире. Она становится роботизированной, использует самые передовые технологии. И наша задача — рассказывать об этом, в том числе и молодежи», — прокомментировал региональный координатор партпроекта «Российское село» Олег Сирота.

Завершением официальной части мероприятия стала церемония награждения наиболее активных и успешных фермеров Московской области. Почетные грамоты и благодарственные письма вручили Александр Двойных и Сергей Колунов, отметившие вклад фермеров в развитие сельского хозяйства региона.

