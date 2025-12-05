В Истре оштрафовали нарушителей за незаконный сброс отходов

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области вынесли постановления о назначении административных наказаний по фактам нарушений в округе Истра. Протоколы о нарушениях поступили в министерство из ОМВД России «Истринский», сообщает пресс-служба ведомства.

«Оба нарушителя были задержаны сотрудниками полиции при транспортировке отходов вблизи села Павловская Слобода. Разрешительных документов на перевозку у них не оказалось. По итогам рассмотрения протоколов оба гражданина привлечены к административной ответственности в виде штрафов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ранее сообщалось, что в ходе совместного рейдового мероприятия в Истре с участием сотрудников Минэкологии, Минчистоты, Главного управления региональной безопасности и полиции было проверено 32 большегрузных автомобиля, перевозивших отходы, четверо перевозчиков транспортировали мусор незаконно.

Минэкологии напоминает, что перевозка отходов может осуществляться только при наличии пакета разрешительной документации и наличия на автомобилях, контейнерах и цистернах специальных отличительных знаков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.