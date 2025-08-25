В Истре обустроят территорию у молодежного центра «Мир»

Истра стала победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений с проектом благоустройства территории возле молодежного центра «Мир». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Территория, расположенная на пересечении улиц Ленина и Первомайской, считается одним из важных входов в город. С одной стороны, она ведет к железнодорожной станции, с другой — к Новоиерусалимскому монастырю.

Проект предусматривает создание многофункционального пространства с активными и тихими зонами. На территории появятся павильоны, амфитеатр, фонтан, а также площадки для занятий скейтбордингом, паркуром, теннисом и стритболом. Также планируется обустроить зону отдыха, детскую площадку и площадку для выгула собак. В рамках проекта будут установлены арт-объекты, в том числе скульптуры «Река Истра» и «Святой Мартин».

Здание молодежного центра «Мир» появилось в советское время как синематека. В 2017 году оно стало частью молодежного комплекса. Сейчас это популярное место с кафе, интерактивной сценой и детскими аттракционами. Рядом находится скейтпарк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.