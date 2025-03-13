В Истре обсудили ряд вопросов, касающихся использования муниципальных помещений

На рабочем совещании в Истре проговорили ряд имущественных вопросов, касающихся использования муниципальных помещений. Так, к примеру, в настоящее время прорабатывается вопрос о возможности переезда центрального офиса МФЦ, который сейчас располагается в доме № 2 на площади Революции в Истре, в рядом расположенное здание дома № 5.

Количество услуг, оказываемых многофункциональными центрами, постоянно увеличивается, как и количество посетителей. К примеру, только за прошлый 2024 год в целом по округу в общей сложности оказано более 250 тыс. услуг, из которых порядка 150 тыс. — только в МФЦ города Истра. А потому, на сегодняшний день действующему офису требуется уже больше места для организации работы и создания более комфортных условий приема населения.

В то же время в рамках проекта по благоустройству центральной площади Истры, реализация которого начнется в этом году, первый этаж занимаемого сейчас МФЦ, планируется использовать для размещения в нем краеведческого музея, о котором долгие годы просили местные жители. Помещение удобно располагается и в пешеходной зоне, поэтому органично вписывается в концепцию будущей пешеходной зоны.

Кроме того, в ходе совещания также рассмотрели вопрос предоставления дополнительного помещения под размещение Павло-Слободского отдела полиции.

Обслуживаемая территория является одной и самых больших в муниципалитете, ежегодно наблюдается прирост населения. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы в будущем отдел полиции разместить в доме № 5 по улице Октябрьская, а администрацию территориального отдела Павло-Слободское разместить в нежилых помещениях первого этажа дома № 4 на улице Дзержинского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.