В Истре обсудили подготовку к предстоящему месячнику чистоты и благоустройства
Фото - © пресс-служба администрации м.о. Истра
В этом году принято решение начать уборку округа после зимы раньше. Традиционный месячник благоустройства начнется уже с 15 марта. Как и в предыдущие годы в нем примут участие коммунальные службы, управляющие компании, ресурсоснабжающие и подрядные организации, предприятия и подведомственные учреждения, а также инициативные и неравнодушные жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Истра.
На территории муниципального округа Истра предстоит убрать от мусора и прошлогодней листвы порядка 3,5 млн кв. м газонов, подготовить более 530 цветников, клумб, объектов вертикального озеленения общей площадью более 5,2 тыс. кв. м, а также высадить порядка 300 тыс. однолетних и многолетних цветов. Также в плане работ: уборка контейнерных площадок, помывка тротуаров, опиловка и удаление сухостоев и аварийных деревьев.
Кроме этого, в ходе месячника благоустройства помоют после зимы и обновят краску на элементах детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадках, малых архитектурных формах, приведут в порядок парки и общественные пространства.
Дорожным службам предстоит убрать смет и мусор с обочин дорог, помыть и отремонтировать при необходимости автобусные павильоны.
Для проведения работ специалисты коммунальной службы уже начали подготовку спецтехники для перехода на весенне-летний режим. Проводят техобслуживание навесного оборудования: бочек для полива, косилок, щеток, дробилок и прочего оборудования.
В месячнике чистоты и благоустройства планируют задействовать более 100 единиц техники.
Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.