В Истре обсудили подготовку к предстоящему месячнику чистоты и благоустройства

В этом году принято решение начать уборку округа после зимы раньше. Традиционный месячник благоустройства начнется уже с 15 марта. Как и в предыдущие годы в нем примут участие коммунальные службы, управляющие компании, ресурсоснабжающие и подрядные организации, предприятия и подведомственные учреждения, а также инициативные и неравнодушные жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Истра.

На территории муниципального округа Истра предстоит убрать от мусора и прошлогодней листвы порядка 3,5 млн кв. м газонов, подготовить более 530 цветников, клумб, объектов вертикального озеленения общей площадью более 5,2 тыс. кв. м, а также высадить порядка 300 тыс. однолетних и многолетних цветов. Также в плане работ: уборка контейнерных площадок, помывка тротуаров, опиловка и удаление сухостоев и аварийных деревьев.

Кроме этого, в ходе месячника благоустройства помоют после зимы и обновят краску на элементах детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадках, малых архитектурных формах, приведут в порядок парки и общественные пространства.

Дорожным службам предстоит убрать смет и мусор с обочин дорог, помыть и отремонтировать при необходимости автобусные павильоны.

Для проведения работ специалисты коммунальной службы уже начали подготовку спецтехники для перехода на весенне-летний режим. Проводят техобслуживание навесного оборудования: бочек для полива, косилок, щеток, дробилок и прочего оборудования.

В месячнике чистоты и благоустройства планируют задействовать более 100 единиц техники.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.