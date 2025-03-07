В Истре обсудили подготовку к началу благоустройства площади Революции

Проект по благоустройству площади Революции в Истре проходит экспертизу и ждет согласования научно-технического совета. Его реализация рассчитана на 2 года. Исторический центр округа предстанет совершенно в новом виде и ином качестве. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Знаковым событием станет строительство здания филиала краеведческого музея, который будет воссоздан по старинным архивным материалам.

Благодаря реализации проекта благоустройства на истринской земле, прямо в центре Истры, появится место, где будут собраны самые редкие и уникальные страницы истории края: о жизни и творчестве Чехова, Левитана и Лермонтова, великом подвиге истринцев и боях за Москву в годы войны, об истории создания Новоиерусалимского монастыря и его основателе патриархе Никоне, а также о многих других исторических фактах и событиях.

В процессе благоустройства кардинальным образом преобразится площадь перед зданием администрации. Вместо парковочного пространства появится пешеходная зона с озеленением и пространством для отдыха жителей и гостей города. Также обновят парковку и сквер вблизи многоквартирных домов № 5А, 7 и 9 на площади Революции.

«Напомню, что данная возможность появилась благодаря победе 2024 года во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Концепция благоустройства площади станет продолжением благоустроенной ранее улицы 15 Лет Комсомола, которая также преобразилась благодаря победе в конкурсе», — отметила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.