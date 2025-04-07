В Истре обсудили концепцию обустройства еще одного лесопарка

На рабочем совещании с участием проектировщиков в муниципальном округе Истра обсудили концепцию обустройства еще одного, уже третьего в муниципалитете современного и ухоженного лесопарка. Речь идет про территорию в городе Дедовске, которую местные жители между собой называют «Массовкой», сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Вопрос о благоустройстве был направлен на проработку и рассмотрение после посещения зимой 2024 года Губернатором Андреем Воробьевым нашей первой лесопарковой зоны «Шишкин лес» в Павловской Слободе.

Тогда, в ходе общения с Главой региона жители Дедовска выразили благодарность за создание современной благоустроенной лесопарковой зоны в Павловской Слободе и попросили рассмотреть возможность обустройства похожей благоустроенной зоны отдыха уже в самом Дедовске. Тем более, что такой лесной массив в городе не просто имеется, но и пользуется популярностью у жителей для отдыха и прогулок.

В рамках концепции благоустройства на площади 42 га планируется обустройство дорожно-тропиночной сети с освещением, пандуса на спуске с горы, лыжни и горок для зимнего отдыха, детской и спортивной площадок, воркаута и памп-трека. Помимо этого, планируется создание смотровых площадок с качелями, гамаками, шезлонгами и амфитеатром, отдельной зоны для барбекю и площадки для выгула собак.

В рамках проекта прорабатывается даже пешеходный маршрут вдоль реки «Грязевка». Также для удобства отдыхающих на территории разместится павильон с кафе и прокатом различного инвентаря.

По задумке проектировщиков, в лесопарковую зону будут вести сразу 3 входные группы: со стороны улиц Красный Октябрь и Колхозная города Дедовск, а также деревни Черная. Также будут обустроены парковки и пункты охраны.

Срок реализации проекта рассчитан на 2 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.