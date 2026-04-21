В Истре начали благоустраивать дворы и тротуары в 2026 году

В муниципальном округе Истра стартовали работы по комплексному благоустройству дворов и обновлению тротуаров в 2026 году. Работы уже идут в Дедовске и охватят несколько населенных пунктов округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по комплексному благоустройству дворовых территорий проводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сейчас подрядчик работает в Дедовске на улице 1-я Волоколамская у дома № 60/4. Здесь расширят проезжую часть, отремонтируют асфальт, обустроят парковочные места с разметкой и обновят игровое пространство для детей. Также установят новую детскую площадку с современным прорезиненным покрытием площадью 150 квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.