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В Истре началась работа по комплексному благоустройству дворовых территорий

В муниципальном округе Истра началась работа по комплексному благоустройству дворовых территорий. В текущем году в адресный перечень, который составлялся с учетом обращений жителей округа, вошли 11 локаций, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Благоустройство будет проводиться в Истре, Дедовске, Снегирях, Румянцево, Курсаково и других населенных пунктах.

Прямо сейчас работы идут в Истре по 2-м адресам: ул. Ленина, д. 8,10 и 8А; ул. Ленина, д. 4,4б и 6

В ближайшие дни подрядчик планирует приступить к комплексному благоустройству большой дворовой территории и на проспекте Генерала Белобородова, д. № 13,14,15 и 17.

Комплекс работ будет проводиться в несколько этапов: начинают с замены асфальтового покрытия вдоль проездов жилых домов, на парковочных местах и тротуарах, далее пойдет благоустройство детских игровых площадок и заключительный этап — монтаж освещения.

Комплексное благоустройство будет проводиться в течение всего летнего периода. Завершение работ запланировано в сентябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.