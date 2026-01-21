В Истре лыжную трассу в лесопарке «Соколиная гора» увеличели до 3 км

Лыжная трасса в лесопарке «Соколиная гора» в Истре теперь составляет 3 км, что обеспечивает комфортные условия для занятий спортом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В лесопарке «Соколиная гора» в Истре главная лыжная трасса удлинена до 3 км, ранее ее протяженность составляла 1,5 км. Ширина подготовленной лыжни — 4 метра, что позволяет комфортно кататься как начинающим, так и опытным лыжникам.

Для безопасности и удобства посетителей рядом с лыжной трассой оборудована отдельная тропинка для пешеходов. Дирекция парков рекомендует использовать ее, чтобы не мешать лыжникам и не портить лыжню.

Состояние трассы контролируется ежедневно, накат производится с учетом погодных условий. В лесопарке работает пункт проката лыж, что делает активный отдых доступным для всех жителей и гостей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.