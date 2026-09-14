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В Истре и Рузском округе оштрафовали нелегальных перевозчиков отходов

Инспекторы привлекли к административной ответственности нарушителей, перевозивших грунт и строительные отходы без документов, а также сбросивших мусор вне спецплощадки в Истре и Рузском округе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии Московской области вынесло постановления о назначении административных наказаний за нарушения экологического законодательства в Истре и Рузском округе. Нарушителей оштрафовали.

В деревне Лешково Истринского округа задержали водителя самосвала, который перевозил грунт неизвестного происхождения без разрешительных документов и электронного талона. В Рузском округе полицейские остановили гражданина, перевозившего строительные отходы с нарушениями.

Еще один нарушитель в поселке Тучково выгрузил строительный мусор вне специально оборудованной площадки для временного накопления отходов.

«Все граждане привлечены к административной ответственности в виде штрафов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее во время рейда против незаконного сброса и перевозки строительных отходов в Ленинском округе сотрудники минэкологии, минчистоты и МВД России проверили более 40 грузовиков и выявили трех нелегальных перевозчиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.