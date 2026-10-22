В Истре демонтировали 79 незаконных рекламных конструкций

Сотрудники отдела рекламы выявили и демонтировали 79 конструкций без разрешений в муниципальном округе Истра с начала октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники профильного отдела рекламы провели выездной мониторинг наружной рекламы в муниципальном округе Истра. С начала октября они выявили и демонтировали 79 незаконно установленных стационарных рекламных конструкций.

Проверки прошли в Истре, Дедовске, Вельяминове, Трусове, Давыдовском, Петушках, Опушкине, Ленине, Козенках, Павловском, Дарне, селе Рождествено, деревнях Алехново и Ламишино, поселках гидроузла имени Куйбышева и Северном, селе Новопетровское, деревнях Гребеньки и Зыково, поселках Котово и Пионерском, деревне Кашино.

Такие рейды проводят регулярно. Незаконная наружная реклама портит архитектурный облик населенных пунктов и может угрожать безопасности дорожного движения, ограничивая видимость для водителей, а также нарушать правила благоустройства.

Администрация округа напомнила предпринимателям и владельцам бизнеса о необходимости соблюдать законодательство в сфере наружной рекламы. Установка билбордов, вывесок и других стационарных носителей требует получения разрешения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.