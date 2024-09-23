В Истре демонтировали 46 незаконных временных объектов за лето

46 незаконно установленных временных объектов демонтировали этим летом на территории городского округа Истра. Очередной самострой, а это стихийно построенные сараи, рабочие МБУ «ДОДХИБИМР» убрали в Кострово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Решение о демонтаже самовольных, недостроенных либо аварийных объектов принимается специальной комиссией. В число таких объектов, подлежащих сносу, входят гаражи, сараи, будки, ограждения, шлагбаумы и прочие временные постройки, которые не только портят облик городского округа, затрудняют проход жителей или проезд автотранспорта, но иногда даже представляют опасность для здоровья.

Большая часть таких объектов, как показал мониторинг, располагаются в Дедовске, в основном это самовольно построенные гаражи, а также в Павловской Слободе.

Сейчас в работе у комиссии находятся 143 незаконно установленных временных объекта, которые также будут демонтированы. Кроме этого, по результатам разъяснительной работы, 11 построек были демонтированы собственниками объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.