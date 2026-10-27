В Истре благоустроили воинское захоронение и памятный знак «Блиндаж»

Благоустройство воинского захоронения в Новоселово и ремонт памятного знака «Блиндаж» в Ефимоново завершили в муниципальном округе Истра. Работы на братской могиле в Алексино выполнены на 85%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воинские захоронения в Новоселово и Алексино приводят в порядок по государственной программе «Развитие культуры». Работы включают замену плитки и ограждения, облицовку гранитом, ремонт постамента и статуи. В Новоселово ремонт завершен, в Алексино продолжается — его готовность составляет 85%.

В 2026 году в деревне Ефимоново отремонтировали памятный знак «Блиндаж». Работы выполнили благодаря помощи благотворительного фонда и участию союза ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Памятный знак посвящен подвигу взвода химической защиты 365-го стрелкового полка 18-й ополченской дивизии под командованием младшего лейтенанта Н. С. Кульчицкого.

Сохранение мемориалов включает уход за территорией и ремонт памятников. Эта работа помогает сохранять имена защитников и передавать детям историю их подвига.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.