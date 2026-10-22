В Ирландии правительство «запретило» бабушкам и дедушкам обнимать внуков

В Ирландии стартовала финансируемая правительством социальная кампания, в рамках которой бабушкам и дедушкам советуют предварительно интересоваться согласием внуков перед тем, как заключить их в объятия. Об этом сообщает РБК .

В опубликованном 25-секундном видеоролике организации We-Consent разъясняется, что не каждый ребенок испытывает желание обниматься даже с самыми близкими родственниками. В сюжете продемонстрированы две разные модели поведения.

В одном случае несовершеннолетний искренне и с удовольствием идет на контакт со старшим поколением. В другом — демонстрирует явное чувство неловкости и дискомфорта при попытке взрослых прижать его к себе.

Инициатива вызвала острую полемику среди местных политиков. Муниципальный советник в Дублине Гэвин Пеппер выступил с резким осуждением проекта, заявив, что государственные структуры и общественные фонды утратили чувство меры.

Чиновник согласился с необходимостью обучать подрастающее поколение понятию личных границ, однако подчеркнул, что теплые проявления чувств со стороны родных людей недопустимо выставлять в подозрительном свете. В свою очередь муниципальный советник Лоррейн Холл встала на защиту авторов ролика. Она сказала, что оппоненты восприняли метафорическую рекламу чрезмерно прямолинейно, а широкий общественный резонанс лишь подтверждает попадание кампании в цель.

Общенациональный проект We-Consent функционирует в Ирландии с марта 2023 года. Программа ставит своей задачей информирование граждан о культуре взаимного согласия и границах допустимого в межличностных отношениях.

Согласно предварительным социологическим замерам центра, около 70% населения признавали наличие серьезных сложностей с пониманием согласия внутри ирландского общества. Каждый третий респондент отмечал внутренний барьер при открытом обсуждении интимных тем.

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