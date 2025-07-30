В Иркутской области депутат заксобрания ищет пропавшую кошку губернатора Кобзева

Уже более двух недель в Иркутской области не утихают разговоры о необычном происшествии. Породистая кошка по кличке Фиона, принадлежащая семье губернатора Игоря Кобзева, бесследно исчезла на территории элитного коттеджного поселка «Идилия стейт». Поисками животного занимается депутат Законодательного Собрания Иркутской области IV созыва Даниил Литвинов, пишет Baza .

Животное пропало в середине июля, и эта новость стала самой обсуждаемой темой среди местных жителей. Литвинов — не только депутат областного законодательного собрания, но и руководитель регионального отделения «Молодой гвардии».

Стоит отметить, что жители окрестностей неоднократно замечали у поселка автобусы с волонтерами из молодежной организации. Все они активно ищут любимицу из семьи губернатора.

Указанные в объявлении контактные телефоны зарегистрированы на водителей Кобзева. Однако сами они крайне немногословны и предлагают обращаться напрямую к Литвинову для получения любой информации о ходе поисков кошки.