В Иркутске парень перенес 7 операций после травмы во время подработки на складе

Восемнадцатилетний парень перенес семь операций в результате падения на него досок во время подработки на одном из складов в Иркутске. Вадим продолжает находиться под постоянным наблюдением медиков, сообщает SHOT .

По словам мамы Вадима, 2 года назад сын нашел подработку на складе. В тот момент ему было 16 лет, поэтому Вадима устроили неофициально, а зарплату платили в конверте. В рабочую смену парень получил задание разгрузить листы ЛДСП, вес которых составлял 360 кг. По мнению Вадима, груз был неправильно закреплен, поэтому листы упали на него во время разгрузки.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с закрытым перелом крестца, седалищной кости и разрывом внутренних органов. На сегодняшний день Вадиму провели 7 операций. При этом уретру восстановить полноценно медикам до сих пор не удалось. Пострадавший уже 2 года вынужден жить со специальным мочеприемником.

Денис О., который является владельцем склада, сначала оказывал семье небольшую финансовую помощь, а затем перестал выходить на связь и пропал. Мама Вадима намерена через суд взыскать с предпринимателя 2 млн рублей. Это стоимость операций с перелетами, а также реабилитации и морального ущерба.