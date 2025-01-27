В Ираке нашли живой похищенную россиянку Лизу Цуркову
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Спустя два года обнаружена россиянка Лиза Цуркова, которая была захвачена иракскими ополченцами. Власти Ирака сообщили о проводимой работе по освобождению 39-летней женщины, сообщает Mash.
Специалист по Ближнему Востоку Цуркова отправилась в Багдад в марте 2023 года для сбора материалов к диссертации, где и произошло ее похищение. Несмотря на запрет израильского правительства своим гражданам на въезд в Ирак, Цуркова смогла попасть в страну благодаря наличию российского паспорта.
Родственница похищенной выразила уверенность в том, что администрация Дональда Трампа, в отличие от предыдущего руководства, не ограничится пустыми разговорами и сделает все возможное для безопасного возвращения россиянки, привлекая к ответственности иракское правительство.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года похищенная Лиза Цуркова выступила с видеообращением. Запись показал иракский телеканал Al Rabiaa.