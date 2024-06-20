В инновационном кластере «Ломоносов» МГУ разогнали интернет

Теперь резиденты комплекса могут пользоваться гигабитным фиксированным интернетом и высокоскоростным мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с.

Для покрытия здания кластера сетью мобильной связи технические специалисты компании применили indoor-технологию. Установленное современное оборудование с поддержкой стандарта LTE позволяет пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости и звонить, в том числе, с использованием технологии VoLTE (передача голоса через интернет). С ее помощью можно одновременно разговаривать и пользоваться интернетом. Мобильная связь и интернет доступны на всех этажах и подземной парковке здания.

Также в здании провели волоконно-оптическую сеть по технологии GPON, которая предоставляет доступ к широкополосному интернету на гарантированной скорости до одного гигабита в секунду для каждого пользователя.

«Очевидно, что для организации полноценной работы крупного научного центра, которым является московский кластер „Ломоносов“, как воздух нужна современная цифровая инфраструктура. Чтобы обеспечить ученых и разработчиков высокоскоростным мобильным и фиксированным интернетом, а также качественной голосовой связью, мы применили лучшие технологии, доступные в Москве на сегодняшний день. Благодаря им резиденты и гости кластера могут свободно вести прямые трансляции, общаться на видеоконференциях, обмениваться информацией с различных интернет-устройств, одновременно использовать в сети большое количество гаджетов без потери качества передачи данных», — сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.