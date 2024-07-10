В июне штрафы за незаконный сброс отходов в Раменском превысили 500 тыс руб

В Подмосковье активно продолжается борьба с недобросовестными водителями, которые оставляют строительный и бытовой мусор рядом с баками возле контейнерных площадок. Так, в июне штрафы за незаконный сброс отходов в Раменском округе превысили 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Выявлять факт сброса из автомобилей инспекторам министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области помогают камеры «Безопасного региона», установленные рядом с контейнерными площадками. Они круглосуточно отслеживают, что происходит на прилегающей территории.

Так, в июне на территории Раменского округа было зафиксировано 39 случаев сброса мусора, 18 из которых касались строительных и крупногабаритных отходов. Общая сумма штрафов составила более 500 тыс. рублей.

Больше всего нарушителей чистоты «ловили» в деревнях Пласкинино, Бояркино, а также на улице Зои Космодемьянской.

Инспекторы министерства напоминают, что за сброс отходов из автомобилей в неположенном месте можно получить штраф. Для граждан сумма составляет до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, а для юридических — до 200 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.