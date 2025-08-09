В храме Христа Спасителя отремонтируют купола четырех звонниц

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту куполов четырех звонниц храма Христа Спасителя, сообщается на сайте столичного градоначальника.

«Купола звонниц главного храма страны не ремонтировались более 25 лет, в этом году полностью обновим конструкции и установим новое покрытие из металлических листов, скрепленных замковым способом», — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что для проведения работ на высоте на 4-х звонницах были установлены строительные леса общей площадью 17 тыс. «квадратов». Чтобы сохранить внешний вид здания и обеспечить безопасность посетителей, леса были закрыты специальными баннерами.

По словам вице-мэра, на сегодняшний день рабочие завершили работы по снятию покрытий с куполов, общая площадь которых составляет почти 1,9 тыс. кв. м. Также были демонтированы декоративные элементы, расположенные на вершинах куполов.

Помимо этого, специалисты провели работы по восстановлению металлического каркаса куполов, нанесли грунтовочный слой и обработали поверхности составами, защищающими от влаги и коррозии. В данный момент идет подготовка к монтажу новых покрытий, параллельно изготавливаются новые декоративные элементы.

Бирюков добавил, что в скором времени стартуют работы по обновлению основного купола церкви. Кроме того, будет проведена реставрация пятой колокольни, которая находится над входом в нижний храм.