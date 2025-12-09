В ходе оперативного совещания в Серпухове обсудили работу с подростками и контроль порядка

За последние два месяца оперативная группа по благоустройству провела 8 выездов и проверила 119 адресов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе проверок выявлено 167 нарушений, по результатам выдано и исполнено 120 поручений. До конца года запланировано еще 3 выезда.

В 2025 году комиссия по делам несовершеннолетних провела 38 заседаний и рассмотрела более 1 000 материалов. В рамках профилактики правонарушений организовано 29 мероприятий в школах, проведено 708 рейдов, оказана помощь 320 детям в организации отдыха, трудоустроено 818 подростков. На следующий год планируется усилить работу по раннему выявлению семейного неблагополучия.

Медиаповестка этой недели посвящена Дню Героев Отечества и связана с патриотическими мероприятиями. Продолжается подготовка к Новому году: зажжение елок запланировано на 12 и 13 декабря, также откроются резиденции Деда Мороза. Завтра, 10 декабря, в 17:00 в Липицком ЦСДК состоится выездная встреча администрации с главой муниципалитета Алексеем Шимко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.