В ХМАО медведь гулял у больницы и успешно скрылся от силовиков

В городе Лангепас (Ханты-Мансийский автономный округ) медведя заметили на территории местной больницы. Одна из женщин успела снять хищника на видео, сообщает Infox .

На опубликованных горожанкой кадрах медведь рыщет по мусорным бакам и опрокидывает их, вероятно, в поисках еды. Стоит отметить, что горожане видят гулящего по Лангепасу косолапого уже не впервые — ранее хищника замечали на местных улицах и даже около детского сада.

«Как заметила автор видео, теперь медведь и в больнице гуляет», — пишет издание.

В среду, 15 мая, на поиски гуляющего медведя отправились сотрудники местных отделов МВД, ГИБДД и даже сотрудники мэрии. Люди прочесывали местность, однако так и не нашли нарушителя спокойствия горожан.

Теперь к поискам медведя привлечен профессиональный охотник-волонтер.