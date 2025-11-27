В химкинском сквере «Лесная сказка» открыли экотропу

Она связала школу № 30 с остановкой общественного транспорта. Представители администрации вместе с химкинским депутатом Татьяной Кавторевой, а также учениками и их родителями осмотрели результаты работ. В сквере установили опоры освещения для безопасности в темное время суток, подключили камеры видеонаблюдения, установили новые скамейки, качели и урны. В зимний период от снега экотропу будут чистить сотрудники МБУ «ОГХ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.