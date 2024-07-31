В Химках завершился ямочный ремонт асфальтового покрытия во дворах

На территории муниципалитета обновлено 39 тыс. квадратных метров дорожного полотна — 29 дворовых территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Сезон и погода влияют на выбор технологии проведения ремонта. При температуре ниже 10 градусов можно использовать холодный метод латания ям, который заключается в применении смеси из щебня, песка и вяжущего вещества. От 10 градусов и выше применяется горячий метод — нагретая смесь асфальтобетона, адаптированная к составу имеющегося покрытия. Холодные асфальтобетонные смеси подходят для использования зимой, потому что горячие сложно транспортировать в силу их быстрого остывания. Перед укладкой в холодный сезон яму предварительно разогревают газовой горелкой.

Всего в Химках устранили более 250 дефектов асфальтового покрытия.

В 2023 году в городском округе было восстановлено более 45 тыс. квадратных метров асфальта во дворах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.