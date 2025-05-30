В Химках завершают реконструкцию центральной сцены в парке

В Химках в парке Толстого на финальную стадию вышли работы по капитальному ремонту сцены. Уже к июлю обновленная площадка вновь станет центром культурной жизни города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках восстановительных работ специалисты отремонтируют подиум сцены, а также очистят и обновят краску металлоконструкций. Кроме того, заново уложат кровлю купола и административной части, возведут новые стены и межкомнатные перегородки, заменят окна и двери. Обновление коснется также фасадной части здания.

Особое внимание уделили комфортной зрительской зоне. Здесь установят новые трибуны и модернизируют систему освещения, что обеспечит более высокое качество проведения мероприятий в вечернее время.

Реконструкция сцены позволит расширить возможности парка. Обновленная эстрада станет современным и многофункциональным пространством для творческих выступлений, фестивалей и культурных событий на свежем воздухе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.