В Химках завершают осенние посадки и готовят клумбы с тюльпанами

Сезонные работы по озеленению во всех микрорайонах Химок на 5 ноября подходят к концу. В сквере «Юность» высадили луковицы тюльпанов для весеннего цветения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сквере «Юность» в Химках обустроили стационарные двухъярусные клумбы и высадили луковицы тюльпанов. Для оформления выбрали два сорта: пурпурно-фиолетовые тюльпаны создадут цветовой акцент на верхнем ярусе, а махровые с пионовидной формой цветка добавят объем композиции на нижнем.

Луковицы высаживали на глубину 15 см, чтобы они благополучно перезимовали. Расстояние между ними составляет 5–7 см — такая плотность обеспечит густое цветение. До наступления устойчивых холодов посадочный материал успеет укорениться.

Сезонные работы по озеленению во всех микрорайонах Химок на 5 ноября близятся к завершению. Помимо посадки луковичных, в округе подрезают гортензии, подвязывают туи и высаживают растения у городских памятников. Эти работы помогают сохранить зеленые насаждения зимой и поддержать благоустроенный вид общественных пространств.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.