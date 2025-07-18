В Химках завершают оформление центральной клумбы

Завершается оформление одной из самых больших клумб в Химках, на улице Московской. В составе элементов дизайна — бегонии, цинерарии и канны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Цветовая палитра бегоний и цинерарий— красные и розовые. Главная особенность этих растений — устойчивость к погодным условиям. Бегонии также неприхотливы в уходе и радуют взгляд яркой расцветкой. Кроме того, цветы обладает способностью очищать воздух от пыли.

Канны — красные и оранжевые. Эти цветы получили свою популярность благодаря яркой окраске, а также высокой устойчивости к солнцу и высоким температурам.

Дополняют композицию травянистые растения с ярко зеленой и бордовой листвой — колеус Блюма. Эти растения выглядят ярко даже без цветения и сохраняют такой вид до поздней осени.

Прямо сейчас специалисты завершают высадку газона на клумбе и полив растений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.

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