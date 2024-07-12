В Химках завершают обустройство 8 «народных троп»

На территории городского округа Химки завершают работы по обустройству пешеходных дорожек. На следующей неделе специалисты проведут работы в деревне Юрлово. Планы по благоустройству обсудили в ходе общегородского совещания под руководством первого заместителя главы городского округа Родиона Левочки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках программы губернатора «Пешком» благоустроенные тротуары появились еще по 8 адресам.

Дорожки благоустраивают по единому стандарту — укладывают асфальт шириной 2 метра и устанавливают бортовой камень. Благодаря этому привычные маршруты до работы, школы, остановки или других социально значимых объектов становятся удобнее.

Работы уже провели в деревне Брехово на улице Луговой и вблизи многоквартирного дома № 75 в поселке Лунево от дома № 8 до контейнерной площадки. Также пешеходные дорожки обустроили на улицах 9 Мая, Гоголя, на Юбилейном проспекте. В планах — благоустройство народной тропы в деревне Юрлово от дома № 4 до дома № 51М.

Кроме того, в городском округе ведут работы по ремонту детских игровых и спортивных площадок. Специалисты меняют дорожное покрытие, приводят в порядок ограждения, лавочки, игровые комплексы.

«Продолжаем ремонт дворовых территорий. Комплексное благоустройство проводим по шести адресам. Работы выполняем активно, с опережением сроков», — отметил замглавы Химок Николай Батышев.

Кроме комплексного благоустройства, специалисты проводят работы по текущему ремонту дворовых территорий, модернизации детских площадок. На сегодняшний день силами сотрудников «Объединенного городского хозяйства» устранено более 1000 дефектов в зонах отдыха во дворах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.

Все «народные тропы» приведут к единому стандарту.