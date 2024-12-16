В Химках запланирован открытый урок о творчестве Юрия Никулина 17 декабря

«Никулин стал Народным артистом СССР и Героем Социалистического Труда. Эти звания подчеркивают его значимость как для культурного наследия страны, так и для каждого человека, который хоть раз видел его на экране или в цирке», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

В ходе мероприятия участников ожидает просмотр уникального видеоматериала, который позволит узнать больше о жизни Юрия Никулина. Встреча состоится 17 декабря в 13:00 по адресу: улица Нахимова, дом № 2.

«Мало кто знает, что великий артист прошел через Великую Отечественную войну. С 1941 по 1945 год Юрий Никулин был на фронте, воевал на Ленинградском и Карельском направлениях, участвовал в боях за освобождение нашей Родины», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Депутат добавила, что воспитание патриотизма и уважения к истории страны — одна из ключевых задач, стоящих перед обществом сегодня. В условиях современных вызовов, в том числе в связи с проведением специальной военной операции, особенно важно помнить, что наша сила — в единстве, в любви к Родине и уважении к ее героическому прошлому.

В Химках реализуется масштабная патриотическая программа, направленная на объединение разных поколений горожан вокруг общих ценностей: любви к России и своему городу. В рамках программы ежедневно проводятся различные мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, встречи с участниками СВО и многое другое. Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что такие мероприятия объединяют людей вокруг одной цели — укрепления патриотизма и гражданской ответственности.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.