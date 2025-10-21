В Химках за неделю эвакуировали наибольшее число авто за неправильную стоянку

За минувшую неделю с улиц Московской области было перемещено 4 041 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 28 автомобилей меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в Химках — 399 автомобилей — здесь чаще всего нарушали и парковались под запрещающими знаками, в том числе на остановках общественного транспорта.

В Красногорске зафиксировали 397 неправильно припаркованных ТС, в Ленинском округе — 358 ТС, в Мытищах — 335 ТС, а в Люберцах — 278 ТС.

Среди марок автомобилей на прошлой неделе чаще фиксировали нарушения у KIA (358 ТС), ВАЗ (334 ТС), Hyundai (283 ТС), Volkswagen (226 ТС) и Geely (209 ТС).

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта. Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Автомобилистов призывают соблюдать правила парковки: не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывать проезды, препятствуя проезду экстренных служб — это может затруднить оказание оперативной помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.