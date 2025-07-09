В Химках высадили 50 саженцев берез

В Новых Химках провели экологическую акцию «Зеленый регион». Представители Общественной палаты Московской области и городского округа, активные жители, волонтеры и депутаты Артур Каримов, Руслан Шаипов, Евгений Иноземцев, Ирина Спирина и Надежда Смирнова высадили 50 саженцев берез в сквере «Победа». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В этот жаркий день мы собрались, чтобы озеленить наш город. Я считаю, что это замечательная инициатива. Мы здесь живем, работаем, гуляем и всегда приятно идти среди зеленых насаждений», — сказал Артур Каримов.

В рамках благоустройства городского сквера высадили 50 молодых берез. Это дерево считается одним из самых узнаваемых символов в России. Данная инициатива направлена на повышение уровня экологической культуры и благоустройство общественных пространств.

«В этом году мы уже во второй раз проводим масштабную акцию по посадке разнообразных саженцев. Город Химки встречает нас с большим теплом и активным участием местных жителей. Проект „Зеленый регион“ нацелен на комплексное озеленение урбанизированных территорий — новых жилых кварталов, школьных и детских дошкольных учреждений. Такое озеленение не только украшает город, но и существенно улучшает экологическую ситуацию», — поделился заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов общественной палаты Московской области Олег Балаев.

Также, в числе участников акции представители благотворительного фонда сохранения экологических систем Дальнего Востока и Сибири. В качестве партнеров к проекту они присоединились в этом году.

«Наш холдинг и фонд считают, что важно поддерживать природу, где бы ни были наши проекты. Мы благодарны администрации города Химки за возможность помочь с озеленением здесь. Очень приятно видеть, что местные жители и Общественная палата города и области тоже активно участвуют. Вместе нам удается делать полезное и нужное дело для природы», — подчеркнула исполнительный директор фонда Светлана Дьячкова.

В Московской области масштабный проект по озеленению урбанизированных территорий реализуется с 2019 года. За это время уже проведено более 40 экологических акций и высажено почти 17 тыс. деревьев по всему Подмосковью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.